Poetin kondigt versterking Russisch kernwapenarsenaal aan

De Russische president Vladimir Poetin heeft donderdag op de vooravond van de eerste verjaardag van de oorlog in Oekraïne in een videoboodschap aangekondigd het Russische kernwapenarsenaal te versterken.

«We zullen meer aandacht blijven besteden aan de versterking van de nucleaire triade (kernwapens die kunnen worden afgevuurd vanaf de grond, vanuit de lucht en vanop het water en op die manier moeten bijdragen aan de nucleaire afschrikking, nvdr.)», klonk het. De president stelde ook de ingebruikname van de intercontinentale raket Sarmat in het vooruitzicht. Dat type raketten kan met kernkoppen worden uitgerust en zou nog dit jaar in gebruik worden genomen.

De ingebruikname van de Sarmat-raket stond oorspronkelijk reeds vorig jaar gepland. Poetin omschreef dat type raket eerder als een raket die in staat is om «alle luchtafweer te verslaan» en die «degenen die ons proberen te bedreigen twee keer zal laten nadenken».

Garantie op zekerheid en soevereiniteit

Daarnaast zal de productie van de Kinzhal-rakketen (hypersonische lucht-grondraketten, nvdr.) worden voortgezet en zal gestart worden met de massale productie van Zirkon-hypersonische raketten (een tweetrapskruisraket die vanaf een onderzeeër kan worden gelanceerd, nvdr.). «Een modern en krachtig leger en marine vormen een garantie op de zekerheid en soevereiniteit van een land», onderstreepte Poetin.

Poetin had dinsdag in zijn State of the Union al gealludeerd op een modernisering van het Russische leger. Daarnaast kondigde hij toen aan het New Start-verdrag te zullen opschorten. Dat was het laatste verdrag tussen de Verenigde Staten en Rusland over nucleaire ontwapening.

Dankbaar

Poetin bedankte ook nog eens uitdrukkelijk iedereen die zijn steentje bijdraagt bij de ‘speciale militaire operatie’ in Oekraïne. Hij vergeleek de Russische soldaten met degenen die in het Sovjettijdperk ten strijde trokken tegen Adolf Hitler. «Vandaag kampen onze soldaten heldhaftig tegen het neonazisme dat in Oekraïne wortel heeft geschoten. Ze verdedigen ons volk en onze historische gebieden», klonk het.