België schrapt verplichte tests voor reizigers uit China

«Na evaluatie blijkt nu dat de maatregelen niet langer nuttig zijn. De resultaten zijn geruststellend. De inkomende reizigers uit China blijken geen risico met zich mee te brengen voor ons hoog beschermingsniveau tegen COVID-19», zo medt het kabinet van Vandenbroucke. «Uit onderzoek blijkt ook dat sinds de uitbraak geen nieuwe varianten zijn vastgesteld in China.»

Vrijwillig

Het koninklijk besluit werd donderdag ondertekend. Vanaf 27 februari wordt er enkel nog vrijwillig getest, maar ook de vrijwillige testing zal midden maart stopgezet worden. De screening van het afvalwater van vluchten uit China blijft voorlopig wel nog doorgaan. Intussen onderzoekt de Risk Management Group mogelijke nieuwe initiatieven.

Bezorgdheid

De verplichte voorafgaande testing voor reizigers uit China was één van de maatregelen die Vandenbroucke begin dit jaar had ingevoerd nadat het land de reisbeperkingen grotendeels had opgeheven. Dat zorgde voor enige ongerustheid in Europa, omdat China door het loslaten van het zerocovidbeleid net door een enorme coronagolf was getroffen.