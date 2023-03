WOW! Dit is waar én waarom jenaar de sterren moet kijken

Vijf redenen om sterren te kijken

Wat is er mooier dan een nacht vol sterrenpracht? Inderdaad, niet zo heel veel. En het beste gedeelte: sterrenkijken is ook nog eens hartstikke goed voor je! Magie of een knap staaltje positieve psychologie? Om deze vijf redenen word je beter van een nacht vol sterren.

1. Bron van vriendelijkheid

Jazeker, een studie aan de Universiteit van California toont dat sterrenkijken je aardiger maakt. De verklaring: kijken naar de nachtelijke hemel doet beseffen hoe onbeduidend je problemen zijn. Echt, dat gevoel van verwondering brengt een dosis positiviteit met zich mee.

2. Verhelderend zoals meditatie

Sterrenkijken vertraagt je — op de best mogelijke manier. Die focus op het hier en nu kan je langzaam in een meditatieve toestand brengen. Het moment van rust biedt veel voordelen voor je mentale gezondheid. Je hoeft er alleen even voor te stoppen, omhoog te kijken en jezelf laten wegdromen.

3. Medicijn tegen stress

Aan alle stresskipjes: sterrenkijken kan dé oplossing zijn. Mensen die naar de sterren kijken voelen zich meer verbonden met de natuur. Die verbinding brengt rust in je lichaam en geest. Zodra je naar de sterren kijkt zal er — wat je problemen ook zijn — een last van je schouders vallen. Probeer het eens, waarom niet?

4. Boost voor creativiteit

Soms krijg je plotseling een geweldig idee onder de douche, vlak voor je in slaap valt of zelfs achter het stuur in de file. Dat komt omdat je onderbewustzijn op zulke momenten alle input van de dag verwerkt. En je raadt het al: die ideeënfabriek komt ook tot leven wanneer je rustig van de sterretjes geniet.

5. Één met elkaar

De beste reden om naar sterren te kijken is dat het mensen samenbrengt. Wie houdt er niet van een potje sterrenspotten op een avondwandeling of romantische date? Urenlang deel je snacks en dekens met een geliefde terwijl je elkaar wijst op verschillende patronen in de lucht. Daarbij delen we allemaal dezelfde hemel en kijken naar dezelfde sterren. Als dat geen samenhorigheid creëert...

Vijf plaatsen om sterren te kijken

Overtuigd? Dan rest er nog één ding: een rijke sterrenhemel. Het mooie aan sterrenkijken is dat je het in principe van overal kan doen. Toch zijn er een paar plaatsjes die er écht uit springen. Goboony, een verhuurplatform voor campers, tipt de vijf mooiste locaties om naar de sterren te kijken.

1. Dark Sky Park Lauwersmeer, Nederland

Dark Sky Park Lauwersmeer in het Nederlandse Friesland is een must-see als je wil genieten van duizenden fonkelende sterren. Hier kan je de stadse drukte achter je laten en jezelf verliezen in de wonderen van het heelal. Het park is ver weg van de lichtvervuiling van de steden. Daardoor kan je in het park een van de donkerste nachtelijke hemels van Europa ervaren. En eerlijk: dat wil je gezien hebben.

2. Dark Sky Park De Boschplaat, Nederland

Vlakbij ligt de Dark Sky Park De Boschplaat in Friesland, Nederland. De lichtvrije zone ligt in een onbewoond natuurgebied waar je dus wel even de ferry naar Terschelling moet nemen. Dat is het waard, want daarna word je sowieso getrakteerd op een fonkelende sterrenhemel. Tip: de beste plekjes liggen tussen het bos van Formerum en Boschplaat.

3. Exmoor National Park, Verenigd Koninkrijk

Exmoor National Park is een magische plek waar de nachtelijke hemel tot leven komt. Met een verrekijker of een gehuurde telescoop van de donkerste hemel van het Verenigd Koninkrijk genieten. Bovendien is het een van de weinige plaatsen je de Melkweg met het blote oog kunt zien – waanzin! Dus, ga zelf op pad of neem deel aan het jaarlijkse Exmoor Dark Skies Festival.

4. Rhön, Duitsland

Met een oppervlakte van 1.720 m2 en pieken tot 950 m is de Rhön in Duitsland een unieke plek om de sterren te bewonderen. Zin in een astronomische avondwandeling of liever gewoon genieten van de sterren en rust? Hier kan het allemaal. Het is de ideale locatie voor astronomie-liefhebbers, want door de lage lichtvervuiling is een heldere hemel gegarandeerd.

5. Moore’s Reserve, Verenigd Koninkrijk

Moore's Reserve, gelegen in het Verenigd Koninkrijk, is relatief afgelegen en heeft weinig menselijke activiteit. Daardoor is er ook hier – joepie – weinig luchtvervuiling. En intussen weet je vast wat dat wil zeggen: een onbelemmerde blik op de sterrenpracht. De Melkweg lijkt hier dichterbij dan de billboards van Londen (en dat is maar een uurtje verderop).