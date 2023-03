Vlaamse studentenkamers krijgen één Vlaams kotlabel vanaf 2024

Studentensteden en hoger onderwijsinstellingen kozen tot nu toe zelf of ze een label gebruiken en ze hanteren verschillende voorwaarden. Het nieuwe uniforme label telt drie parameters: woningkwaliteitsnormen, brandveiligheid en of het kot stedenbouwkundig vergund is. «Op basis daarvan reiken we al dan niet een kotlabel uit», zegt de minister.

Niet verplicht

Het label is met andere woorden geen verplichting. Zo’n verplicht label is voorlopig niet aan de orde, klinkt het. Volgens Diependaele spreekt het voor zich dat het label aangeraden is, omdat het de nieuwe norm zal worden. Voor de verhuurders is er voorts een meldingsplicht bij het lokale bestuur. Zo kunnen die controles uitvoeren en krijgt de overheid een zicht op het totaalaanbod van koten in Vlaanderen, wat er nu nog niet is.

Transparantie

«De huidige situatie maakte het voor studenten weinig transparant om koten met elkaar te vergelijken. Daar brengen we nu verandering in met een Vlaams kotlabel. Meer uniformiteit komt immers niet alleen de transparantie, maar ook de kwaliteit van de koten ten goede», aldus minister Diependaele.

Hij werkte het label uit in samenspraak met de studentensteden, het hoger onderwijs en de VVS, de Vlaamse Vereniging van Studenten.