Je wil graag een film kijken, maar je weet niet hoe je je kotgenoten moet motiveren? Wie mag de film kiezen? Popcorn of geen popcorn? Groot scherm of niet? Bij Kotplanet zijn we experts in het organiseren van filmavonden op kot, dus we geven je 4 tips om een filmavond te organiseren op kot.

Vind de rest van het artikel hier!