Starbucks lanceert koffie met… olijfolie

Toen Starbucks in 2018 hun eerste vestiging opende in Italië, riepen Italianen op tot een boycot. Nu dreigt de koffieketen nog meer woedende Italianen op de hals te halen met een ultiem geval van heiligschennis: ze draaien een lepel olijfolie door hun koffie.

Vijf smaken

De inspiratie voor hun gloednieuwe Olteo-koffie haalden ze naar eigen zeggen uit de Italiaanse gewoonte om ongeveer een lepel olijfolie per dag te consumeren. Als bedanking voor die tip brengt de Amerikaanse koffieketen hun olijfkoffie allereerst exclusief op de markt in Italië. Daar krijgen klanten de keuze tussen vijf varianten, die elk een scheutje Partanna extra vierge olijfolie bevatten: de Oleato Caffè Latte, de Oleato Iced Cortado (koude espresso met sinaasappelsmaak), de Oleato Golden Foam Cold Brew, de Oleato Deconstructed (koffie met olijfolie en citroen) en Oleato Golden Foam Espresso Martini (de virale cocktail, maar dan met olijfolie).

«Vakmanschap»

«Ik was stomverbaasd over de unieke smaak en textuur die ontstond als ik Partanna extra vierge olijfolie met Starbucks-koffie mengde», zegt CEO Howard Schultz. «In zowel warme als koude koffie levert het een onverwachte, fluweelzachte, boterachtige smaak op die de koffie versterkt en prachtig in je smaakpalet blijft hangen.»

Schultz beseft dat niet iedereen het normaal zal vinden om olijfolie in hun koffie terug te vinden. «Natuurlijk zullen er mensen zijn die zeggen: ‘olijfolie in koffie?’ Maar het bewijs zit in de beker. In veertig jaar ben ik nog nooit zo enthousiast geweest over de trots, kwaliteit, passie, erfgoed en vakmanschap van Starbucks.»

Niet in België

Starbucks is evenwel niet de eerste om olijfolie door hun dranken te mengen. Vorig jaar dronken TikTokkers massaal pure olijfolie of olijfolie in een drankje, omdat ze geloofden dat het ontstekingsremmend zou werken.

De Oleato is op dit moment beschikbaar in Italië. Daarna volgt nog de VS, VK, Japan en het Midden-Oosten. Wie wil ontdekken of Italianen nu echt een reden hebben om met hun fakkels naar Starbucks af te zakken, zal dus een vlucht moeten boeken.