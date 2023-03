Gent is een echte studentenstad en dat zal jij geweten hebben. Er zijn heel wat leuke dingen om te doen, te bekijken en te bezoeken in Gent. En dat allemaal op studentenniveau! In dit artikel geeft Kotplanet jou enkele plaatsen die je zeker moet gezien hebben tijdens je studentenjaren in Gent!

Vind de rest van het artikel hier!