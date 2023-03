Hoe ben ik student en leid(st)er tegelijkertijd?

Een hobby naast je lessen is absoluut noodzakelijk om je hoofd leeg te maken. Als je dit artikel leest, zal je waarschijnlijk voor een van de leukste hobby’s op aarde hebben gekozen: jeugdbewegingen. Of het nu bij de scouts is, bij de Chiro of ergens anders, je gaat zeker een nieuwe fase in je carrière tegemoet: leider of leidster worden. Maar laten we eerlijk zijn, we denken vaak dat we deze nieuwe rol en onze opleiding niet zullen kunnen combineren… Vind de rest van het artikel hier!