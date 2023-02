Emoji’s die Gen Z gebruikt en wat ze betekenen

Doodskop

Om de andere te laten weten dat je iets grappig vindt, verving Gen Z de alom bekende lachen-met-tranenemoji 😂 door een doodskop 💀. Hiermee willen ze eigenlijk zeggen: «Dit was hilarisch. Ik kan niet meer en heb me doodgelachen.» Ook wordt het gebruikt om aan te duiden dat je iets waanzinnig mooi vindt (dat je ervan doodgaat) of dat je zodanig gefrustreerd bent (dat je ervan doodgaat).

Hartjeshanden

Hartjes kregen recent een esthetische upgrade. Het traditionele rode hartje moet plaatsmaken voor de handen die een hartje vormen. Het offlineleven lijkt zo in de onlinewereld meer haar ruimte in te nemen.

Vertederd

Ook de veelgebruikte hartjesogenemoji werd vervangen door een vertederde versie.

In shock

Om te tonen dat ze echt gechoqueerd zijn, combineert Gen Z een aantal emoji’s. Een oog, gevolgd door een mond en nog een oog maakt een soort gezichtje zonder neus. De ogen lijken je aan te staren. Zoomers hanteren het gezicht enerzijds om ongemakkelijke situaties aan te duiden, anderzijds om een level van shock aan te geven.

Ironie

Door een of meerdere woorden tussen sparkle-emojis te plaatsen, maak je de uitdrukking ironisch of sarcastisch. Voorheen werden de sprankels vooral ingezet om positieve gevoelens te tonen, zoals liefde, geluk of schoonheid. Doorheen de tijd evolueerde het naar een eerder sarcastische context zoals hieronder valt te lezen:

