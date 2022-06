ZOVEEL kans hebben de Rode Duivels om het WK te winnen, volgens supercomputer

Volgens de supercomputer maken Courtois, De Bruyne, Lukaku en co. eind dit jaar 7,90% kans om wereldkampioen te worden in Qatar. Daarmee staan we op de vijfde plek, na Engeland (8,03%), Spanje (11,53%) en Brazilië (15,73%). Frankrijk staat met 17,93% helemaal bovenaan.

‘Gemakkelijke’ poule

Dat de Rode Duivels de vijfde meest kansrijke kandidaat zijn voor het wereldkampioenschap hebben ze vooral te danken aan hun relatief ‘gemakkelijke’ poule in de groepsfase. Zo is onze groep F met naast België Kroatië, Marokko en Canada de tweede gemakkelijkste groep volgens de supercomputer. Marokko en Canada krijgen elk immers maar een kans van 0,1% toegedicht om met de wereldbeker naar huis te gaan. Onze noorderburen hebben het met hun groep A nog gemakkelijker dan ons land, groep E (Spanje, Duitsland, Japan, Costa Rica) is dan weer ‘De groep des doods’.

Foto The Analyst Foto The Analyst

Kansen zijn uiteindelijk maar kansen, in de onverwachte complexiteit van het echte leven kan altijd alles anders uitdraaien. Dat bewees ook huidig Europees kampioen Italië, die voor de start van het voorbije EK slechts een winstkans van 7,6% toegedicht kreeg van de supercomputer. Of dat goed of slecht nieuws is voor de Belgen, zullen we in november en december zien.