Voetballer daagt tegenstander uit en wordt dan mikpunt van stevige wraakactie (video)

Op het moment van het incident stond het al 2-0 voor Tottenham. Invaller Richarlison had een assist uitgedeeld aan Kane en barstte van vertrouwen. Hij hield de bal even hoog vooraleer hij inspeelde op een ploeggenoot, wat zijn tegenstander niet kon appreciëren. Een paar seconden later werd hij stevig aangepakt door Brennan Johnson.

Ook Steve Cooper, de coach van Nottingham Forrest, stoorde zich aan het gedrag van Richarlison. «Ik zou het niet willen zien van mijn spelers. Dat het bij Spurs geaccepteerd wordt, daar hou ik me niet mee bezig. Maar ik zou het niet accepteren.»

«Kan je niet maken»

Tottenham-coach Antonio Conte beweerde dan weer dat hij het incident niet goed had gezien, omdat hij op de bank bezig was met een wissel. «Jongleerde hij? Het is een wedstrijd en je staat onder druk. Volgens mij kan dat wel. Ik denk niet dat hij respectloos wou zijn naar Nottingham Forrest, een team met een mooie geschiedenis.»

Sky Sports-commentator en ex-Liverpool-speler Jamie Carragher begrijpt de wraakactie van Johnson en veroordeelt het provocerende gedrag van Richarlison. «Daar jaag je de fans mee op. En mij eigenlijk ook. Dat kan je niet maken. Wat verwacht je nu van Johnson? Ik wil zijn actie niet goedpraten, maar...»

Zijn wraakactie kwam Johnson overigens op een gele kaart te staan.