Voetballegende Pelé is overleden

Het ging al even de slechte kant op met de gezondheidstoestand van de Braziliaan. Pelé werd op 29 november opgenomen in het Albert Einstein ziekenhuis in Sao Paulo voor een nieuwe evaluatie van zijn chemobehandeling, nadat in september 2021 een tumor in zijn darmen was ontdekt. Op woensdag 21 december meldde het ziekenhuis dat zijn darmkanker «aan het vorderen» was en dat hij «extra verzorging» nodig had wegens «tekortkomingen van nieren en hart». De voormalige aanvaller bracht de kerstdagen in het ziekenhuis door, met zijn familie aan zijn zijde.

Pelé, in 1940 geboren als Edson Arantes do Nascimento, is de enige voetballer die als speler drie keer wereldkampioen werd. Hij deed dat in 1958, 1962 en 1970 met Brazilië. De oud-spits maakte tussen 1957 en 1971 77 doelpunten in 92 interlands, hij deelt de titel van Braziliaans topschutter aller tijden sinds begin december met Neymar.

Atleet van de Eeuw

Van 1956 tot en met 1974 trad Pelé in eigen land aan voor Santos. Met die club won hij negen keer het Campeonato Paulista, het staatskampioenschap van São Paulo, en kroonde hij zich zes keer tot Braziliaans kampioen. In 1962 en 1963 leidde Pelé zijn team telkens naar de eindzege in de Copa Libertadores en de Intercontinentale Beker. Nadat hij in 1974 gestopt was met voetballen, maakte Pelé op zijn 34ste nog een comeback bij New York Cosmos (1975-77), dat hij in 1977 de titel in de North American Soccer League bezorgde. Op het einde van zijn carrière kon hij terugblikken op 1.281 doelpunten in 1.375 wedstrijden.

Pelé kreeg in 1978 vanwege zijn werk voor UNICEF de International Peace Award. In 1980 werd hij door de Franse krant L’Équipe uitgeroepen tot Atleet van de Eeuw, dezelfde eer verschafte het Internationaal Olympisch Comité hem in 1999. In 1999 werd Pelé door de International Federation of Football History & Statistics (IFFHS) verkozen tot de beste, maar de prijs van FIFA Speler van de Eeuw moest hij delen met zijn rivaal Maradona. Maradona won bij het publiek, Pelé won bij de FIFA-officials en journalisten.