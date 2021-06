UEFA verbiedt regenboogstadion bij wedstrijd tegen Hongarije

Hongarije speelt woensdag zijn laatste groepswedstrijd tegen Duitsland. De gemeenteraad van München wilde dat moment aangrijpen om een statement te maken tegen de omstreden wet die het Hongaarse parlement goedkeurde. In de wet staat dat het verboden is om homoseksualiteit en het veranderen van geslacht te ‘promoten’ bij jongeren tot 18 jaar. Het Duitse stadsbestuur wilde daarom de Allianz Arena verlichten in de alombekende regenboogkleuren uit protest tegen die beslissing. Maar daar denkt de UEFA anders over: de voetbalbond heeft beslist dat de actie niet doorgaat. «We keuren maatschappelijke problemen als racisme, homofobie, seksisme en discriminatie af, maar we zijn een politiek en religieus neutrale organisatie», aldus de UEFA dinsdag in een verklaring. Nochtans gaf de Europese voetbalbond in 2019 nog met regenboogemoji’s aan dat EURO 2020 een «toernooi voor iedereen zou zijn».