Rode Duivels spelen vanavond in bijzonder truitje: «Een eerbetoon» (foto’s)

De Rode Duivels zullen vandaag in hun tweede groepsmatch van de Nations League in het Koning Boudewijnstadion tegen Polen aantreden in de nieuwe uitrusting van de Red Flames. De Belgische voetbalvrouwen hebben, met het oog op hun EK deze zomer in Engeland, voor het eerst een volledig eigen outfit die bestaat uit een zwart shirt, rode short en rode kousen.

«Onze Rode Duivels brengen door de uitrusting van de Red Flames aan te trekken een eerbetoon aan hun vrouwelijke collega’s tijdens de match tegen Polen en hulde aan de evolutie die het Belgische vrouwenvoetbal vandaag doormaakt. Tegelijk is het een duidelijke en laatste steunbetuiging aan het adres van onze nationale voetbalvrouwen», stelt de Koninklijke Belgische Voetbalbond dinsdag.

EK nadert

De Flames spelen in juli hun tweede EK op rij en treffen in de groepsfase IJsland (10 juli in Manchester), Frankrijk (14 juli in Rotherham) en Italië (18 juli in Manchester). De dames van coach Ives Serneels moeten bij de eerste twee eindigen om door te stoten naar de kwartfinales en zo beter te doen dan bij hun EK-debuut in 2017 in Nederland.