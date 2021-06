Regisseur die hartstilstand van Eriksen in beeld bracht weerlegt kritiek: «Geen voyeurisme»

«We hebben het verdriet en de wanhoop van spelers, staf en supporters getoond», zei Amselm in de Franse sportkrant L'Equipe. «Het was zeker geen voyeurisme, ik had juist een gevoel van eenheid.»

Amselm gaf aan voortdurend in contact te hebben gestaan met de UEFA. «De instructies waren duidelijk. We kregen te horen dat we geen close-up van hemzelf of van de hartmassage die op hem gebeurde mochten tonen. Het was geen probleem om emoties bij de mensen om hem heen te tonen.»

Geen herhaling getoond van neervallen «We hebben ook bewust geen slow motion van het moment getoond waarbij hij viel», ging Amselm verder. «Ik heb mijn team meteen de richtlijn gegeven niet bij Eriksen te blijven. Met meer dan dertig camera's in het stadion hadden we hem van veel dichterbij kunnen tonen, maar dat is nooit gebeurd.»