Parijse burgemeester wil Russische atleten onder neutrale vlag laten deelnemen aan OS 2024

Anne Hidalgo, de burgemeester van Parijs, heeft zich uitgesproken over de deelname van Russische atleten, onder neutrale vlag, aan de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. Hidalgo wil de momenteel uitgesloten atleten herintegreren. Ze gaat daarmee in tegen de eis van Oekraïens president Volodymyr Zelensky, die dinsdag zijn Franse collega Emmanuel Macron nog vroeg de uitsluiting van Rusland te verlengen.

«Ik denk dat de Spelen een moment zijn voor atleten en dat we hen niet mogen weerhouden van deelname», legde Hidalgo uit op de Franse tv-zender France 2. «Ik pleit er daarom voor Russische atleten te laten deelnemen aan de Spelen onder neutrale vlag, zoals dat nu ook al in verschillende competities het geval is. Net als een groot deel van de sportieve gemeenschap denk ik niet dat een delegatie onder Russische vlag een goed idee is.»

«Ik hoop dat de oorlog in Oekraïne achter ons ligt bij de start van de Spelen», ging Hidalgo verder. «Het zou een vriendschappelijk moment moeten worden, een groot sporttoernooi na de coronaperiode. Er is behoefte om elkaar te ontmoeten in een sportieve context.»

Stappenplan

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) stelde woensdag ook een stappenplan voor om Russische atleten opnieuw te integreren in de mondiale sport. «Geen enkele atleet verdient het om enkel en alleen op basis van zijn paspoort geweigerd te worden voor een competitie», zo klonk het. Sinds eind februari 2022 en de inval van Rusland in Oekraïne zijn Russische (en Wit-Russische) atleten uitgesloten van de meeste internationale competities.