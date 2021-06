Na UEFA-verbod: München versiert gebouwen in regenboogkleuren tijdens wedstrijd Duitsland-Hongarije

Tijdens de EK-wedstrijd woensdag tussen Duitsland en Hongarije zullen verschillende gebouwen in de Duitse speelstad München versierd worden in de regenboogkleuren. Dat heeft de burgemeester dinsdag bekendgemaakt als reactie op het «beschamende» verbod van de UEFA om de Allianz Arena in de kleuren van de LGBTQI-gemeenschap te verlichten.