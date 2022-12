Furieuze Cavani mept VAR-scherm omver na WK-uitschakeling (video)

Uruguay behaalde op het WK in Qatar een 2-0 zege tegen Ghana. Maar omdat op hetzelfde moment Zuid-Korea het al geplaatste Portugal versloeg (2-1), waren de Zuid-Amerikanen uitgeschakeld. Uruguay-aanvaller Edinson Cavani werkte zijn woede uit op een VAR-monitor in de catacomben van het stadion.

Na de studieronde brak de wedstrijd na 18 minuten helemaal open. Eerst kreeg Ghana een strafschop, na een foutieve tussenkomst van doelman Rochet op Kudus. André Ayew zette zich achter de bal maar trapte - na een tergend trage aanloop - kinderlijk eenvoudig op Rochet. Naar de overkant dan. Luis Suarez kapte zich vrij en besloot op doelman Ati-Zigi, waarna De Arrascaeta bij de pinken was om in de rebound het openingsdoelpunt binnen te koppen. Ghana kreeg geen tijd om te bekomen want nauwelijks enkele minuten nadien trapte opnieuw De Arrascaeta, na een knappe aanval over meerdere stationnetjes, het tweede Uruguayaanse doelpunt heerlijk binnen.

Na de pauze moest Ghana echt komen wilde het zijn WK-avontuur verlengen. Elf minuten voor tijd was daar plots de kans voor invaller Semenyo, die voorlangs knalde. Meteen daarop bracht Rochet redding op een poging van Kudus. Ondertussen was Zuid-Korea tegen Portugal op voorsprong gekomen waardoor Uruguay virtueel uit het toernooi lag en absoluut een derde doelpunt moest scoren. Ondanks een prangende slotfase zat de verlossende 3-0 er niet meer in voor Uruguay.

Scheidsrechter was gebeten hond

Pijnlijk voor Cavani en co., omdat het er lange tijd naar uitzag dat Uruguay door zou gaan naar de achtste finales. Uiteindelijk was de uitschakeling een feit op basis van gescoorde doelpunten. Uruguay zou aan één extra doelpunt genoeg hebben gehad, en daar ging het Uruguayaans elftal nog voluit voor in de slotminuten. Toen Cavani in de blessuretijd onderuit ging in de zestien na een vermeende overtreding van Alidu Seidu floot scheidsrechter Daniel Siebert géén strafschop. De VAR maakte de beslissing van de scheidsrechter niet ongedaan.

De woedende spelers van Uruguay omsingelden de officials na de wedstrijd. Cavani kreeg net als Jose Gimenez nog een gele kaart voor zijn woede-uitbarsting aan het adres van arbiter Siebert. Ploeggenoot Luis Suárez stelde dat Uruguay zelfs twee strafschoppen had verdiend, voor de fout op Cavani en een vermeende overtreding van Daniel Amartey op Darwin Núñez. Cavani was duidelijk nog niet afgekoeld, want in de catacomben mepte de aanvaller nog een VAR-monitor omver.

Heruitgave van tumultueuze WK-match in 2010

Pittig detail: de wedstrijd was een heruitgave van de fel besproken kwartfinale van het WK 2010. Het duel kende destijds een dramatisch slot. Bij 1-1 in de slotminuut van de verlengingen voorkwam Luis Suarez een Ghanees doelpunt door de bal met de hand uit doel te ranselen. Er volgde een strafschop, maar die werd gemist, waarna Uruguay in een penaltyreeks het laken naar zich toetrok.