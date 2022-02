DEZE sporten doorstonden olympische vuurdoop in Tokio en verschijnen alvast op komende twee Spelen

Klimmen, skateboarden en surfen maken ook op de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles deel uit van het programma. De leden van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) bekrachtigden dat op de 139e IOC-sessie in Peking, voorafgaand aan de Winterspelen. Klimmen, skateboarden en surfen debuteerden afgelopen jaar in Tokio op het olympische programma en staan daar in 2024 in Parijs ook op.