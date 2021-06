Deense spelers bekritiseren UEFA voor hervatten van wedstrijd na hartstilstand Eriksen: «Had niet mogen gebeuren»

«We werden in een positie geplaatst waarvan ik persoonlijk vind dat het niet had mogen gebeuren», vertelde doelman Kasper Schmeichel vandaag in het Deense basiskamp in Helsingor. «We hadden twee opties: of een dag later terugkomen om 's middags te spelen, of de wedstrijd hervatten. Iemand van hogerhand had ons moeten zeggen dat het niet het juiste moment was om zo'n beslissing te nemen, en dat we een dag hadden moeten wachten om te beslissen. Maar wat gebeurd is, is gebeurd en we hopen dat ze er lessen uit trekken.»