Zanger Ed Sheeran komt met eigen saus ‘Tingly Ted’s’

Wie de 32-jarige Ed Sheeran al een tijdje volgt, weet vast dat hij verzot is op sauzen. Naast een logo van Heinz ketchup op zijn arm, ging hij een samenwerking aan met het merk. Samen kwamen ze met een nieuwe versie: Edchup. Nu is de zanger klaar voor de volgende stap. Zijn eigen sausje ‘Tingly Ted’s’ heeft dezelfde consistentie als zijn geliefde ketchup. Dat was een must: «Ik wist dat ik geen waterige hete saus wilde maken, omdat die meestal op dezelfde plank met andere willekeurige hete sauzen belanden. Ik wilde een saus maken die dezelfde plaats inneemt als ketchup», zegt hij in The Independent.

Wereldwijd te koop

‘Tingly Ted’s’ zou een citroentonen en rokerige smaak hebben die de rode jalapeno- en paprika pepers doet «zingen», met een mix van kruiden en specerijen die allemaal samen zorgen voor «een feestje in je mond». Ook is het sausje geschikt voor veganisten en bevat het geen toegevoegde kleurstoffen, kunstmatige smaakstoffen of conserveringsmiddelen.

De saus zal later dit jaar wereldwijd te koop zijn. «Ik ben zo enthousiast om dit product uit te brengen, het is echt iets wat ik elke dag gebruik bij alle drie de maaltijden», sluit Ed Sheeran af in de Britste internetkrant.