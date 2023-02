Yanina Wickmayer doet volgers dromen van zomer met bikinifoto: «Wat een knappe mama!»

Tennisspeelster Yanina Wickmayer kan al niet meer wachten tot het zomer is. Ze deelde een kiekje waarop ze aan het zwembad poseert. «Zo mooi!», is de algemene teneur in de reacties.

Het is toch nog een tijdje wachten vooraleer we onze zomertenue weer mogen bovenhalen. Voor Yanina Wickmayer is het stilaan welletjes geweest. Op Instagram droomt ze terug naar warmere tijden. «Wie is de winter ook beu en is klaar voor de zomer? Ik kijk enorm uit naar familiefeestjes rond het zwembad, lange gesprekken met vrienden bij zonsondergang en mijn tenniskleurtje terugkrijgen...», schrijft ze bij een foto waarop ze in bikini poseert.

Bewondering

De 33-jarige tennisster, die in 2021 voor het eerst mama werd, krijgt heel wat complimenten van haar volgers. «Mooie foto! En ja, hier ook aan het afwachten naar het zonnetje...», «Wat een knappe mama! Je ziet er prachtig uit in je bikini», «Zo mooi!», en «Ma Wauw!», lezen we onder meer in de reacties.