Oscars 2023 komt met ‘crisisteam’ na Will Smiths klap van vorig jaar

Ongeveer een jaar geleden stormde de 54-jarige acteur Will Smith het podium op en sloeg hij de presentator Chris Rock in het gezicht, live tijdens de ceremonie. Die reactie kwam er nadat Rock een grap had gemaakt over het haar van Smiths vrouw Jada Pinkett Smith. Dat viel niet goed bij de acteur, gezien zijn vrouw aan alopecia lijdt, een aandoening die haaruitval veroorzaakt. Het incident zorgde voor veel ophef en haalde wereldwijd de krantenkoppen. De acteur werd zelfs voor tien jaar uit de Academy verbannen.

Momenteel lopen de voorbereidingen voor dit jaar en willen de organisatoren niet riskeren dat er een soortgelijke situatie voorvalt. CEO Bill Kramer heeft daarom aan Time Magazine bevestigd dat er voor de eerste keer in 95 jaar met een ‘crisisteam’ gewerkt zal worden. Ook wordt de show dit jaar gepresenteerd door Jimmy Kimmel, omdat hij ‘gewend is om te gaan met live tv’.

Crisisplannen

De initiatiefnemers denken aan alle scenario’s en proberen om deze keer op alles voorbereid te zijn. «Omwille van wat vorig jaar gebeurde, denken we nu na over de vele dingen die kunnen gebeuren tijdens de Oscars. Dankzij de crisisplannen kunnen we zeggen: ‘Dit is de groep die we heel snel bijeen moeten roepen’», vertelde de CEO aan Time Magazine. «Maar laten we hopen dat er niets gebeurt en dat we de plannen niet hoeven te gebruiken.»

Op 12 maart vindt de 95ste editie van de Oscars plaats in het Dolby Theater in Hollywood. Onze landgenoot Lukas Dhont maakt nog steeds kans op de prijs voor beste buitenlandse film met ‘Close’.