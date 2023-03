Loreen maakt comeback op Eurovisie

Gustaph heeft er weer een flinke concurrent bij. De 39-jarige Zweedse Loreen ( foto) veroverde in 2012 nog alle harten met ‘Euphoria’, een dancenummer dat haar tijdens de competitie 372 punten opleverde. Enkel ‘Stefania’, de Oekraïense inzending van 2022, deed het ooit beter. Dit jaar doet de zangeres een nieuwe worp naar eeuwige roem met ‘Tattoo’, opnieuw een bijzonder dansbaar liefdeslied.

Imposante act

Loreen kwam tijdens de songwedstrijd ‘Melodifestivalen’ als winnaar uit de bus. Haar elf andere concurrenten maakten geen schijn van kans. De Zweedse kreeg van de buitenlandse vakjury van ieder land de meeste punten, behalve van Kroatië. Ook het publiek gaf haar de maximumscore.

Niet alleen haar muziek viel in de smaak, maar ook de act zelf. Tijdens het nummer duwt ze een enorm LED-scherm naar boven, dat tegen het einde van de act dienst doet als een onheilspellende storm. De Scandinavische hoopt ook naar Liverpool haar loodzware scherm mee te pakken, al voorspelt de Zweedse krant ‘Aftonbladet’ mogelijke transportproblemen. Een ding is wel zeker: Loreen maakt een grote kans op de overwinning. Bookmakers plaatsten haar daags na de overwinning in thuisland op de eerste plek in het Eurovisiesongfestival.

Twijfel

Aanvankelijk koesterde Loreen nochtans geen ambitie om nog eens de liedjeswedstrijd aan te doen, gaf ze toe op de BBC Eurovision podcast. «Toen ze me vroegen, antwoordde ik: dat zal niet gebeuren», zegt ze. «Het duurde vier weken vooraleer ik mijn beslissing nam. Ik dacht: wat heb ik nog te geven?» Uiteindelijk waagde ze toch haar kans, en met succes. «Ik ben nu meer chillax, dus ik ga me meer amuseren.»

Op dinsdag 9 mei en donderdag 11 mei vinden de preselecties van het Eurovisiesongfestival plaats in Liverpool. Op zaterdag 13 mei is de grote finale.