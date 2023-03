Flo Windey werd door man betast in bus: «Ik kon niets doen»

StuBru-presentatrice Flo Windey blikt in een openhartige getuigenis terug op een nare ervaring in de bus. «Op dat moment kon ik geen toestemming geven, maar ik kon ook niet zeggen dat het echt niet oké was», klinkt het.

Flo Windey werd afgelopen zomer op de bus ongepast aangeraakt door een wildvreemde man. Ze had altijd gedacht dat ze zich in zo’n situatie hevig zou verweren, maar dat was niet het geval.

Woord tegen woord

In ‘De tafel van vier’ legt ze uit hoe ze dat bewuste moment ervaarde. «Ik zat afgelopen zomer op een bus en er was een man die mij ongepast aanraakte en in zijn broek zat. Ik dacht altijd: ‘als mij zoiets ooit overkomt, ga ik boos worden en hem zeggen waar het op staat’. Maar ik kon niets doen. Ik kon alleen maar wegstappen. Op dat moment kon ik geen toestemming geven, maar ik kon ook niet zeggen dat het echt niet oké was. Het is woord tegen woord. Maar het gaat ook over hoe het slachtoffer zich voelt, meer nog dan: ‘had ik tegen die man gezegd dat het niet oké was, zou die dan gestopt zijn of toch nog steeds over die grens gegaan zijn?’ Ik denk dat daar nog een grote nuance zit. Maar onduidelijkheid is sowieso een nee», aldus de 27-jarige ‘Club Flo’-presentatrice.

‘De tafel van vier’ is van maandag tot donderdag om 20u te bekijken op Play4.