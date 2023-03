Emma Heesters breekt met Wesley Hoedt: «Mijn hart is gebroken»

Het is over & out tussen Emma Heesters en Wesley Hoedt. De 27-jarige zangeres - die je wellicht kent van haar liedje ‘Rendez-vous’ met Metejoor, of van ‘Zwaartekracht’, een samenwerking met Regi - was zo’n drie jaar samen met de Nederlandse voetballer. «Ik wil jullie laten weten dat Wesley en ik geen relatie meer hebben», steekt ze van wal op Instagram. «Mijn hart is enorm gebroken, maar ik zal geen spijt hebben van de leuke tijd die we samen beleefd hebben. Na regen komt zonneschijn», klinkt het.

Overspel

De laatste tijd regende het op sociale media geruchten dat de 29-jarige verdediger, die tot vorig jaar nog bij Anderlecht speelde, via Snapchat contact gezocht zou hebben met andere vrouwen. Emma rept daar echter met geen woord over. «Wees alsjeblieft aardig en respecteer onze privacy. Ik zal hier verder niets meer over zeggen», besluit ze.