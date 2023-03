Echtgenote Bruce Willis viert zijn 68ste verjaardag met emotioneel filmpje: «Hij is zo geliefd»

Ongeveer een jaar geleden raakte bekend dat ‘Die Hard’-acteur Bruce Willis aan frontotemporale dementie (FTD) lijdt. Sindsdien deelt zijn vrouw Emma Heming geregeld haar ervaringen via sociale media. Ook op zijn verjaardag, een dag die voor haar extra moeilijk valt. «Ik ben de dag gestart al huilend. Je ziet het wellicht aan mijn gezwollen ogen en snotneus», zegt Heming.

«Elke dag verdriet»

«Ik heb het vandaag extra moeilijk», zegt Emma Heming in een emotionele video ter ere van de verjaardag van haar echtgenoot Bruce Willis. «Iedereen zegt altijd dat ik zo sterk ben, daarom vind ik het belangrijk dat ik alle kanten hiervan toon.» Ze zegt dat ze dagelijks geen andere keuze heeft dan sterk te zijn voor haar kinderen en haar man, maar dat ze iedere dag ook pijn voelt. «Ik voel elke dag verdriet, en vandaag op zijn verjaardag voel ik dat een beetje extra», geeft ze toe.

Om zijn verjaardag te vieren, maakte ze een compilatievideo. Daarin is Willis te zien al spelend met zijn kinderen of op reis met zijn vrouw: «Ik weet ook niet waarom ik het mezelf aan doe, die video’s voelen aan als een mes in mijn hart», zegt Hemming. «Maar ik maak die video ook voor jullie, want ik weet hoeveel jullie van mijn man houden.»

Verjaardagsfeest

Toch maakten ze er nog een mooie dag van met de familie. Hun drie kinderen Rumer, Scout en Tallulah kwamen samen om feest te vieren. Ook zijn ex-vrouw Demi Moore was van de partij. Ze deelde een video waarin iedereen samen ‘Happy Birthday’ zingt, en Willis goedgeluimd de kaarsjes uitblaast. «Gelukkige verjaardag, BW! Zo blij dat we die dag met jou konden vieren», schreef Moore bij de video.