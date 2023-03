Drama bij Raphaël in ‘Boer zkt Vrouw’: «Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt!» (video)

De sfeer bereikt een dieptepunt ten huize boer Raphaël wanneer het caravanincident besproken wordt in groep. «Dit is zo zwaar voor mij en dat is niet wat ik nodig heb», zucht hij.

In de aflevering van zondag zagen we hoe Jasha, Katrijn en Jolyn de overblijvers zijn op de boerderij van Raphaël. Jolyn mocht met hem op 24-uursdate, maar wanneer ze ontdekt dat Raphaël en Jasha stiekem een onderonsje houden in zijn caravan, is het hek van de dam.

Dramaqueens

Het incident wordt in groep besproken, in het bijzijn van presentatrice Dina Tersago. Raphaël legt uit dat hij geen zin heeft in drama. «Dit is zo zwaar voor mij en dat is niet wat ik nodig heb. Ik heb iemand nodig waar ik naartoe kan gaan en het drama van mij af kan zetten», verduidelijkt hij. Wanneer Katrijn en Jolyn hem dan verontwaardigd vragen of hij hen dramaqueens vindt, heeft de 26-jarige hoefsmid uit Gooik er genoeg van. «Dan is dit gesprek ook klaar. Jullie zijn meer bezig met elkaar, het liegen en dit en dat. Het is ook niet makkelijk voor haar», briest hij.

Woedend

Dina geeft Jasha de kans om ook iets te zeggen, maar met tranen in de ogen geeft ze aan dat ze naar huis wil. «Ik denk dat we allemaal naar huis willen», zuchten Katrijn en Jolyn. Voor de camera legt Raphaël uit dat hij op dat moment vanbinnen kookte. «Ik was echt boos. Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt. Ik had bijna mijn caravan opgepakt en in het maisveld gegooid», klinkt het.