Dit staat ons te wachten in het tweede seizoen van ‘Squid Game’

Het is alweer anderhalf jaar geleden dat de grootste Zuid-Koreaanse succesreeks op Netflix verscheen. Nog even geduld, want de opnames van het tweede seizoen van ‘Squid Game’ gaan pas deze zomer van start. Voor iedereen die nu al nagelbijtend zit te wachten: dit weten we tot nu toe.

Het eerste seizoen volgde honderden kanditaten die deelnamen aan gevaarlijke spellen uit hun kindertijd. Hierbij maakten ze kans om miljoenen dollars te winnen, maar liepen ze ook het risico om te sterven. De vele onverwachte wendingen, wanhoop van de spelers en bloederige scènes hielden de kijkers op het puntje van hun stoel. Het is dus niet gek dat iedereen in rep en roer is en zich afvraagt wat ze mogen verwachten over het vervolg.

De onverwachte hit hield al zijn kijkers in greep en brak ook wereldwijde records. Nog nooit eerder behaalde een serie in 90 landen de nummer 1-plek in de Netflix top 10. Het was dan ook geen verrassing dat er een vervolg zou komen. Vorige zomer bevestigde Netflix dit door een teaser vrij te geven op Twitter. "Red light... green light!" luidt het bericht, waarin een korte animatie te zien is van de bekende pratende pop die veel voorkomt in de serie.

Hoofdrolspeler Lee Jung-jae (Seong Gi-hun in de reeks) maakte vorige week in een interview met ‘Ilgan Sports’ bekend dat de opnames deze zomer van start gaan. Het zal dus nog een tijdje duren voordat de serie effectief terugkeert. De opnames zullen zo een 10 maanden duren, liet de hoofdrolspeler weten. Dat is ongeveer hetzelfde als bij het eerste seizoen, alleen kwamen daar veel vertragingen bij door de coronapandemie.

Grootschalig

Vervolgens bracht Lee Jung-jae heugelijk nieuws: het tweede seizoen wordt nóg grootschaliger. Hij telt enorm af naar de opnames, zeker nu hij veel zal samenspelen met Lee Byung-hun. Lee Byung-hun speelt in de reeks Front Man, het mysterieuze personage dat gekleed gaat in een volledig zwarte outfit en het overlevingsspel eerder al won. Komen we dit seizoen te weten hoe en waarom hij betrokken raakte bij de wedstrijd?

Voorlopig is het nog in spanning afwachten op bijkomende details. Ook de releasedatum is nog niet verklapt, maar op Twitter wagen meerdere mensen een gokje. Als het aan hen ligt, zit jij in het voorjaar van 2024 weer je favoriete K-drama te bingen op de bank!