Dit is de nieuwe vriendin van Tom Boonen: «Nooit een geheim van gemaakt» (foto)

Na een relatie van 20 jaar hebben Tom Boonen (42) en Lore Van de Weyer (39) een punt gezet achter hun verhaal. De laatste jaren merkten ze dat ze te hard veranderd waren en dus gingen ze als vrienden uit elkaar. «We zijn twintig jaar samen geweest, hebben hoogtes en laagtes gekend, we hebben samen veel meegemaakt, maar we zijn ook erg veranderd in die periode - net zoals iedereen. Dat leidt tot spanningen. Nadat we beslist hebben om wat afstand te nemen van elkaar, vielen alle puzzelstukjes miraculeus in elkaar», vertelde Tom deze week in Humo.

Samen naar festivals

De 42-jarige ex-wielrenner heeft inmiddels een nieuwe vriendin, met wie hij het afgelopen jaar al samen te zien was op verscheidene festivals. Deze week werd haar identiteit - Wiebeke De Wachter, de 28-jarige nicht van veldrijder Eli Iserbyt - dan eindelijk ‘onthuld’. «Da’s eigenlijk een vreemd woord, want we hebben daar nooit een geheim van gemaakt. Alleen was het de eerste keer dat iemand me de vraag stelde», vertelt hij in Het Laatste Nieuws.

Samenwonen

Ze wonen al een jaar samen in Mol, de thuishaven van Tom. «Intussen zijn we allemaal goed gesettled. Wiebeke woont bij me in, maar het contact met Lore was nooit beter. Sinds we uit elkaar zijn, lijkt er iets van ons te zijn afgevallen. Lore kan het ook prima met Wiebeke vinden. Zo’n nieuwe situatie lijkt aanvankelijk altijd wat stress en moeilijkheden met zich mee te brengen. Maar bij ons verliep alles heel vlot, we hebben een manier gevonden waarin zowel wij als de kinderen zich goed kunnen vinden. Wij vormen eigenlijk nog één groot gezin en kunnen op ieder moment probleemloos bij elkaar over de vloer komen», klinkt het.