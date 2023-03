Camille Dhont overladen met complimenten op bikinifoto: «Hoe mooi kan je zijn?!»

Komend weekend tourt Camille Dhont gewoon verder en zingt ze de sterren van het dak in het Trixxo Theater in Hasselt. Maar eerste geniet de 21-jarige ‘Vuurwerk’-zangeres nog even van de zuiderse zon in Tenerife. Daar is het momenteel warm genoeg om in bikini op het strand te vertoeven, zo wordt meteen duidelijk uit haar foto’s.

Droomvrouw

Haar volgers vallen ook nu achterover van haar schoonheid. «Hoe mooi kan je zijn?!», «Je straalt», «Wow, wat een fotomodel», «Schoonheid», «Pfff, zo mooi alweer», en «Droomvrouw», wordt er gereageerd.