Slapen met bh aan: een zegen of een zonde?

Neem je ‘s nacht best afscheid van je bh? Het is een vraag die veel vrouwen bezighoudt. De ene zweert dat het de sleutel tot een goede nachtrust is, terwijl de andere beweert dat het je borsten klemt.

Hoewel er geen hard bewijs is dat een bh dragen in bed voordelen biedt, is het ook niet bewezen dat het schadelijk is voor je borsten. Dus, wel of geen bh? Daar is geen kant-en-klaar antwoord op. Om je te helpen bij het maken van een beslissing, zetten we alle voor- en tegenargumenten op een rijtje. Zo kun jij straks met volle borst de nacht ingaan.

Ja tegen slapen met bh

Een handig voordeel van slapen met een bh? Borsten blijven lekker op hun plek, de hele nacht geen beweging meer te bekennen. Vooral voor vrouwen met een flinke cup is dit een uitkomst. Wakker worden met pijn en ongemak is dan verleden tijd. Bovendien wordt gezegd dat een bh ‘s nachts helpt om het weefsel rond de borsten strakker te houden. Dat zou dan hangborsten voorkomen. Maar niet alle plastische chirurgen zijn het daarover eens. Over één ding zijn ze wel zeker: het voorkomt striemen langs de borsten.

Of toch niet?

Draag je een bh tijdens het slapen, dan zijn er ook wat nadelen om rekening mee te houden. Een te strakke bh beperkt soms de bloedstroom. Dat kan voor vreemde tintelingen en ander ongemak zorgen. En als de bh niet schoon is, kan het 's nachts dragen ervan huidirritaties en puistjes veroorzaken. Maar dat is nog niet alles: een bh met ijzeren beugels kan ook in je lichaam prikken en zo zelfs inwendige cystes veroorzaken. Het is dus aan jou om te overwegen of de voordelen opwegen tegen deze potentiële nadelen.

Als je 's nachts graag een bh draagt, kies er dan eentje die lekker zit en niet te strak is. Maar als je toch liever zonder slaapt, dan is dat ook helemaal top - je borsten zullen die extra vrijheid vast waarderen. Het belangrijkste is dat jij je comfortabel en gelukkig voelt in je eigen lijf. Go with the flow en geniet van je nachtrust, met of zonder bh!