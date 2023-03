Kleine borsten, grote voordelen: vijf redenen om van ze te houden

Deze vrouwendag zetten we kleine borsten in de bloemetjes. Ja hoor, ze zijn net zo mooi als de ‘grote jongens’. Small boobies matter! Dat is niet alleen een uitspraak, het is een levensstijl. Hier zijn vijf redenen om van compacte cupjes te houden.

1. Bye bye, bh

Eerlijk: bh’s zijn vaak behoorlijk onaangenaam. Wel, met kleine borsten hoef je deze kwellingen niet te doorstaan. Ze hebben namelijk helemaal niet veel ondersteuning nodig. Je kan dus hele dag vrijuit rondlopen zonder dat vervelende gevoel van een strakke bh-band om je ribbenkast. En de ‘I-don't-wear-a-bra’-club is ook nog eens goedkoop!

2. Eeuwige jeugd

Met lichte borsten mag je gerust zijn dat ze stevig en veerkrachtig blijven. Ze ervaren minder zwaartekracht en behouden hierdoor langer hun vorm. Ook als de jaren verstrijken. Later zal je die kleine, maar fijne boezem nog dankbaar zijn. Echt, dat kilootje minder heeft zijn voordelen.

3. Sweet dreams

Kleine borsten zijn de perfecte metgezellen voor een goede nachtrust. In tegenstelling tot hun grotere tegenhangers zullen ze je ’s nachts niet hinderen. Of je nu op je rug, buik of zij slaapt: je kan zoveel rollebollen als je wil. Luxe, toch? Geef je ultieme slaapmaatjes dus de liefde die ze verdienen.

4. Sporten zonder zorgen

Sporten met een lichtere voorgevel is heerlijk. Je kan springen, rennen en een salto maken zonder dat je borsten alle kanten op stuiteren. Zo hoef jij je niet in te houden tijdens je favoriete sport. Ongemak? Beperkte beweging? Nood aan borstondersteuning? Nog nooit van gehoord! Met die kleine borsten ga jij voor goud.

5. Supersize gezondheid

Jazeker, een kleinere cupmaat is goed voor je gezondheid. Kleine borsten zijn lichter, waardoor je minder snel last van nek- en rugpijn krijgt. Ze verlagen ook de kans op blessures tijdens zware fysieke inspanningen. En als dat nog niet genoeg is, krijg je er sneller een ‘boobgasme’ door. Kleine borsten zouden immers gevoeliger zijn dan grote borsten. Kortom, die bescheiden pareltjes zijn veel veelzijdiger dan je denkt – rock ze!