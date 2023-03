Jeugdboekenmaand: boekentips over ‘geluk’

Nog tot en met 31 maart is het Jeugdboekenmaand, een maand waarin kinderboeken en leesplezier gevierd worden. Met het thema ‘geluk’ wil organisator Iedereen Leest aandacht vragen voor geluk in de brede zin van het woord, en een link leggen naar het mentaal welzijn van kinderen en jongeren.

Met deze vier kinderboekentips haal je alvast een portie boekengeluk in huis.

Vos & zoon

Bij Vos & zoon staarten maakt Vos, de vader van Robbie, traditionele staarten voor alle dieren. Robbie helpt zijn vader in de winkel, maar raakt de saaie staarten een beetje beu. Kleur wil hij, en veren, en gekke ontwerpen! Vader houdt het liever bij het oude, tot een klant een eigenzinnig ontwerp van Robbie ziet en er helemaal wild van is. Een vrolijk verhaal over je eigen weg zoeken en buiten de lijntjes durven kleuren, met uitbundige, humoristische illustraties.

Paddy Donnelly

Luiting-Sijthoff, 2023, 32 p., € 15,99

3+

Verder dan ver: zebra zoekt het geluk

Zebra gaat op zoek naar een bijzondere plek met veel zonlicht. De reis is lang en vol teleurstellingen en gevaren: bij de mol kan Zebra niks zien en de schildpad heeft te weinig plek in zijn huis. In het huis van Hert vindt hij eindelijk wat hij zoekt… De zoektocht naar geluk blijkt een tocht vol onverwachte ontmoetingen. Mooi prentenboek met een licht filosofische toon en warme illustraties.

Joris Thys

De Eenhoorn, 2021, 38 p., € 17,95

4+

Don en Sjon brengen geluk

In dit tweede boek over de vrienden Don en Sjon – een eend en een vogel – vind je zes korte, sprankelende verhalen. De twee gaan op bezoek bij hun vriendin Ursula en brengen een origineel cadeautje mee. Maar brengen hoefijzers altijd geluk? Een grappige bundel verhalen waarbij de tekst onder de tekeningen staat en het zo een vlot en mooi leesbaar geheel wordt voor beginnende lezers.

Catharina Valckx

Querido, 2021, 101 p., € 14,99

6+

Leve Astrid!: levenslessen met de L van Lindgren

Dat drie maal drie vier is, weet je dankzij Pippi Langkous. Maar wat weet je eigenlijk over Astrid Lindgren, de geestelijke moeder van Pippi? Erg weinig? Hoog tijd om daar verandering in te brengen, dacht auteur Barbara Rottiers. Aan de hand van enkele levenslessen (zoals ‘Word nooit (echt) volwassen’) vertelt Rottiers op haar eigen originele en humoristische manier over het wonderlijke leven van Lindgren; over haar jeugd op het Zweedse platteland, maar ook over haar liefdesleven en haar voorliefde voor boomklimmen… Ideaal boek voor wie nood heeft aan een wijze levensles of voor wie in een klein dipje zit – geschreven én geïllustreerd door de meter van de Jeugdboekenmaand.

Barbara Rottiers

Pelckmans, 2022, 96 p., € 17,00

10+

Kinderboekenmaker Barbara Rottiers en acteur Bill Barberis gaan als meter en peter op zoek naar het geluksboek van kinderen en jongeren. Wie een foto of filmpje instuurt met zijn/haar geluksboek, maakt kans op een boekenpakket of een bezoek van de meter of peter.

Meer boekentips op www.jeugdboekenmaand.be.