Dankzij deze vijf tips heb je nooit meer zweetplekken in kleding

Lente in zicht – yes! Minder leuk: het zonnetje zorgt voor vervelende okselvijvers. Dat laat dan weer donkere plekken op je favoriete T-shirt achter. Het is zo herkenbaar dat je het een onofficiële trend mag noemen. Toch kan het ook anders: met deze vijf tips hou jij je kleding zweetplek-vrij.

1. Draag donkere kleding

Dat heerlijke lentebriesje vraagt om fleurige outfits. Maar wees gewaarschuwd: lichte kleuren maken okselvijvers sneller zichtbaar. Kleuren als blauw en groen reflecteren veel licht waardoor de plekken harder opvallen. Met donkere kleding kan je die zweetplekken dan weer juist heel goed verbergen. Wil je op safe spelen? Kies dan voor een bovenstukje in een veilige donkerblauwe of zwarte tint.

2. Kies natuurlijke materialen

Natuurlijke materialen dragen is de oplossing voor jou én de planeet. Het is tijd om die synthetische stoffen in te ruilen voor een stukje puur natuur. Luchtige stoffen als katoen en linnen kunnen beter ademen en zweet afvoeren. Maar als je vast blijft houden aan je polyester kloffie plakt de kleding straks weer hardnekkig aan je lijf.

3. Ga voor oversized

Wat je nóóit mag doen bij warm weer? Strakke kleding die aan je lichaam plakt dragen. Dat is – sorry not sorry – vragen om natte oksels. Laat die kledingstukken dus maar ergens achteraan in je kast fladderen. Kies in plaats daarvan voor een losse, comfortabele pasvorm. Zo heeft de lucht vrij spel en krijg jij het minder snel heet.

4. Gebruik okselpads

Met okselpads ben je niet langer bang voor zweetplekken. En zeg eens eerlijk: die zelfzekerheid is welkom. Op een avondje uit of tijdens een wandeling in de zon zit niemand te wachten op okselvijvers. Het zorgt voor frustratie en ongemak, zeker als je een drukke dag hebt gepland. Wel, dit geheime wapen absorbeert het zweet én voorkomt onaangename geurtjes.

5. Vergeet geen accessoires

Op een warme dag moet je soms je innerlijke Willy Wonka naar boven halen. Vergeet je zonnebril en hoedje dus nooit wanneer de zon hoog staat. Ze dienen in eerste plaats om je te beschermen, maar werken ook tegen zweten. Dat komt omdat een hoed schaduw over je hoofd creëert en zo oververhitting voorkomt. Met een zonnebril kunnen je ogen dan weer ontspannen, waardoor je lichaamstemperatuur op peil blijft.