Big spender? Zo geef jij minder snel geld uit

Heb je de laatste tijd iets te veel tientjes over de balk gesmeten? En ben je daardoor nu een beetje blut? Jeetje, wat hatelijk. Maar even real talk: dat heb je toch wel echt aan jezelf te danken. Hier zijn drie slimme tips om het gat in je hand te dichten.

1. Gebruik cash geld

Vroeger was contant geld hét ding, weet je nog? Dat was voordat iedereen overstapte op betaalkaarten en digitale betalingen. Maar soms is het nu eenmaal beter om terug te grijpen naar klassiekers. Het is namelijk veel moeilijker om geld uit te geven als je de briefjes fysiek in je handen hebt. Je begrijpt zo beter dat het niet onbeperkt is en bent sneller geneigd om gerichter keuzes te maken in je uitgaven. Een andere tip is om jezelf een vast bedrag per week of maand op te leggen. Dit zakgeld moet voor alle duidelijkheid niet op een jaarsalaris lijken. Integendeel: hou het budget zo laag mogelijk. Zo dwing je jezelf om creatieve en slimme keuzes te maken. Als je maar twintig euro in je zak hebt, dan zit je automatisch op een financieel dieet.

2. Vermijd impulsaankopen

De volgende missie is om die impulsieve koopjesjager in jezelf onder controle te krijgen. Die impulsaankopen zijn vaak de grootste boosdoeners wanneer je broke bent. Vraag je volgende keer even af of je die mooie schoenen of nieuwe telefoon wel écht nodig hebt. Want eerlijk, je hebt vast al vaker gedacht: “Waarom heb ik dit in godsnaam gekocht?” Geef daarom niet meer toe aan die tijdelijke bevlieging. Er zijn genoeg trucs om jezelf daarbij te helpen. Zo kan je bijvoorbeeld een tijdslimiet stellen. Hierbij koop je enkel na een bepaalde periode iets, als je het dan nog steeds wil hebben. En het zal je verbazen: vaak is dat niet meer het geval. Het vergt wat discipline, maar dat is de prijs die je betaalt voor financiële vrijheid.

3. Automatiseer je spaargeld

Wil je weten wat het geheim is van een magische spaarpot? Simpel: het automatiseren van je spaargeld. Je hoeft niet meer bewust te denken aan sparen, want je kan een vast bedrag van je loon laten overmaken naar je spaarrekening. En dat zonder zelf actie te ondernemen. Je kan bijvoorbeeld instellen dat er aan het einde van elke maand automatisch €100,- van je lopende rekening naar je spaarrekening wordt overgeboekt. Dit is niet alleen superhandig, maar ook een geweldige manier om consistent je financiële doelen te bereiken. Zo hoef je nooit meer te denken aan het bij elkaar sprokkelen van kleingeld voor in je ouderwetse spaarpotje.