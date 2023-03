Als je meer dan 6 uur per dag zit, lees dan zeker deze tips

Vlaamse volwassenen zitten gemiddeld 8,3 uur pér dag. Dat is 57% van hun dag, slaapuren niet meegerekend. Dat te lang zitten niet goed is voor je gezondheid zal je niet onbekend klinken. Maar wist je dat sporten geen oplossing is voor de negatieve gevolgen van te veel zitten? Dat zegt Het Vlaams Instituut Gezond Leven.

Hoewel even zitten erg deugd kan doen, is het in lange mate niet zo gezond. We zitten als bevolking veel te vaak neer en stil, dat bewijzen bovenstaande cijfers nog maar een keer. Ons lichaam is niet gemaakt voor dit soort sedentair bestaan. We schotelen je graag enkele tips en oefeningen voor die je kan doen om de effecten van het langdurig zitten om te keren.

Zitziekte

De zitziekte is een uitdrukking die een zittende levensstijl beschrijft en de nadelige gevolgen voor je gezondheid en je levensduur omvat. Het bewustzijn rond de zitziekte heeft voor onderzoeken gezorgd die het verband aantonen tussen een zittende levensstijl en de negatieve gevolgen Enkele van die negatieve gevolgen zijn diabetes, hartziekten, alsook een verhoogd risico op een depressie. Andere symptomen van de zitziekte zijn pijnlijke spieren en gewrichten. Veel voorkomende pijnen zijn de gebieden rond de nek, rug en benen.

Enkele snelle tips

De zitziekte heeft natuurlijk een tegengif: beweging in alle soorten en maten. De eerste stap is ervoor zorgen dat je werkplek en je omgeving beweging toelaten. Een goeie bureaustoel is minstens even belangrijk als effectief bewegen. Het is belangrijk dat die beweegt, schommelt en draait naar mate je jouw lichaamsgewicht verplaatst terwijl je zit. Zoiets verbetert je bloeddoorstroming en gaat stijve spieren tegen.

Een sta-bureau maakte tijdens de coronacrisis haar intrede, maar is ook nu zeker een aanrader. Het helpt je meer bewust te worden van je houding en je kernspieren te activeren. Zo breng je de 1.700 zittende uur per jaar fors naar beneden! Schrik dan ook niet als je productiviteit even hard stijgt als je zituren dalen.

Oefeningen

Wanneer je de tijd en ruimte zou vinden om oefeningen te doen, hebben we twee tips. Enerzijds raden we je aan om oefeningen te doen die gericht zijn op het versterken van het achterste deel van je lichaam, zoals je rug, bilspieren en hamstring. Anderzijds zou je de spieren vooraan moeten uitrekken, zoals je heupen, bekken en borstkas. Zo kan je de beklemming tegengaan die ontstaat als je zit, en de spieren versterken die je nodig hebt voor een goeie houding.

Fysiotherapeut Kim heeft alvast een goeie oefening om je onderrug te ontspannen na een lange dag zitten:

- Leg je met je rug plat neer op de grond.

- Breng je knie in een hoek van 90° zijdelings naar boven.

- Plaats je andere hand in een hoek van 90° naast je.

- Druk je knie naar de grond toe.

- Kijk naar het hand dat plat op de grond ligt.

- Hou 15 seconden vol.

- Herhaal de oefening maar met je andere knie.

- Herhaal 3 keer per dag.

De online fitnesscoach Nadav Solimany geeft ons enkele simpele oefeningen om je dag mee af te sluiten:

- De deadbug

- De Bird Dog

- Glute Bridges

In de onderstaande video kan je een duidelijk voorbeeld zien om thuis mee aan de slag te gaan

Hoewel je dit artikel waarschijnlijk al zittend leest, hopen we dat je voor het volgende even rechtstaat. Een tourtje rond je bureau misschien?