Van station naar station door Wallonië

Sinds de eerste lockdown is wandelen erg populair geworden, maar het is niet altijd gemakkelijk om te variëren en nieuwe plekjes te ontdekken. Gelukkig is er Les Sentiers de Grande Randonnée en haar 360 vrijwilligers. Al meer dan 60 jaar biedt de vereniging tientallen bewegwijzerde wandelingen aan op de GR-paden doorheen Wallonië en Brussel. Daarvan trekken er 32 onze aandacht, omdat ze speciaal zijn aangelegd tussen twee stations of NMBS-haltes. Het principe is simpel: 'zero emission'-daguitstappen die een treinrit combineren met wandelen.

32 wandelingen van station naar station

Al zes jaar organiseert de vereniging deze wandelingen. De lockdown én het enthousiasme van de Belgen voor wandelen in de openlucht hebben de publicatie van twee gidsen in een stroomversnelling gebracht. In augustus 2020 lanceerde de vzw op haar website een digitale gids in pdf-formaat, met twaalf dagwandelingen tussen twee treinstations. En sinds eind vorig jaar is ook de papieren gids 'De gare à gare par les GR' verkrijgbaar, met 20 wandelingen tussen twee stations, overal in Wallonië. In elke Waalse provincie zijn vier routes geselecteerd. De kortste wandeling, tussen Vielsalm en Gouvy, is 16 km en de langste, tussen Blaton en Erbisoeul, 26 km. De twee gidsen zijn verschillend en vullen elkaar aan. In totaal stelt de vereniging 32 wandelingen voor, van station naar station. De digitale gids kost 5 euro, de gedrukte Topogids 16 euro.

Volume 2 in de maak

Les Sentiers de Grande Randonnée is trouwens niet van plan het hierbij te laten, want ze werkt al volop aan een nieuwe gids. «Het is nog niet definitief, maar er zouden 18 à 20 stations moeten in staan. We willen ook wandelingen van twee of drie dagen voorstellen, met de mogelijkheid halverwege te stoppen voor wie maar één dag tijd heeft. Om meer gezinnen te bereiken en mensen die niet gewend zijn te wandelen, gaan we ook een 'gezinswandeling' van station naar station aanbieden in elke provincie», legt Alain Carlier uit, een voormalige RTBF-journalist die als vrijwilliger de communicatie van de vereniging verzorgt sinds hij vijf jaar geleden met pensioen ging.

Volg de gids... en de wegwijzers

Dankzij het werk van al die vrijwilligers worden wandelaars begeleid vanaf het moment dat ze op het perron aankomen. «Bij de uitgang van het station hangen speciale stickers met kleine pijltjes die naar het dichtstbijzijnde GR-pad wijzen. Dit logootje maakt het voor iedereen gemakkelijk om de weg te vinden,» zegt Carlier. Vanaf dan kunnen wandelaars vertrouwen op de gids. «Er is altijd een gedetailleerde kaart die het station met de GR verbindt en waarop de route is aangegeven, inclusief een beschrijving van het te volgen traject. We geven ook telkens wat weetjes mee over de plaatsen. Tot slot kunnen de wandelaars QR-codes scannen die hen doorverwijzen naar websites waar ze gedetailleerdere informatie vinden. We willen het wandelaars echt zo gemakkelijk mogelijk maken om hun weg te vinden en bezienswaardigheden te ontdekken», legt de woordvoerder van de vzw uit.

Met deze wandelingen van station naar station focust de vereniging op wat voor haar het belangrijkst is: het plezier van wandelen en ons natuurlijk, architecturaal of historisch erfgoed ontdekken. «Het principe is niet zo snel mogelijk van punt A naar punt B te gaan, maar er op de interessantste manier te komen,» legt Carlier uit.

Wandeltickets bij de NMBS?

De afgelopen maanden hebben veel mensen de gratis Railpass van de overheid gebruikt om deze wandelingen tussen twee stations te ontdekken. Mogen we al dromen van NMBS-wandeltickets, naar het voorbeeld van de Discovery Combi-tickets (vroeger B-Dagtrips genoemd)? Als het van Les Sentiers de Grande Randonnée afhangt, wel in elk geval. «We proberen samen met de NMBS een oplossing te vinden die aansluit bij onze station-naar-stationformule. Maar de moeilijkheid is dat wandelaars in één station aankomen en de trein terug nemen vanuit een ander station. We hebben nog geen gunstige reactie gekregen, maar blijven optimistisch», besluit Carlier.