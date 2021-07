Van platgedrukte hamburgers tot sushi hotdogs: zes foodtrends die je bord zomers kleuren

Terwijl we afgelopen jaar vaker thuisbleven en dus meer maaltijden aan huis lieten leveren, ontstonden er ook in de foodsector nieuwe trends. Deliveroo verzamelde speciaal voor jou de zes niet te missen foodtrends voor de zomer.

1. Smashburgers

Overgewaaid vanuit, hoe kan het ook anders, Londen en New York: de smashburger. Het lijkt zonde om je hamburger helemaal plat te drukken, maar het is een ding! Het resultaat? Een dunne bijna krokante, maar supersappige burger.

Tips? Ondermeer te bestellen in Luik bij Beeef en Spratchie's Burge r , Five Guys in Antwerpen en Brussel en First Color Burger in Brussel via Deliveroo.be .

2. Cocktails van bruiswater, alcohol en fruitsmaak

Je kan deze zomer niet omheen de zogenaamde 'hard seltzer ' . Het drankje op basis van bruiswater met een licht alcoholpercentage en enkele toegevoegde smaakmakers zal je deze zomer op elk terras spotten! Doordat het drankje weinig calorieën en vaak geen suiker bevat, beantwoordt de hard seltzer aan de verwachtingen van de consument die steeds bewuster keuzes omgaat met voeding en drank.

Tips? Te bestellen via Deliveroo.be bij Casper in Antwerpen, Gent, Leuven en Brussel.

3. Sushi Hot Dog

De klassieker met zuurkool en gebakken uitjes heeft al een tijdje plaatsje gemaakt voor de zogeheten haute dog, de culinaire variant van de hotdog. We kennen allemaal 'Würst' van TV-chef Jeroen Meus, maar nu komt Maki Maki met een nieuwe bijzondere variant van de hotdog, de Sushi Hot Dog! Het worstenbroodjes wordt op voorhand gefrituurd en afgewerkt met gekke toppings zoals krab, mayo, pikante avocado, komkommer, garnalen tempura en pepersaus. Bovendien zijn er ook vegetarische versies te verkrijgen. Een variant op de hotdog is de Sushi Burger van Sushi Me.

Tips? Maki Maki in Antwerpen, Brussel, en Charleroi en Sushi Me in Brussel via Deliveroo.be .

Deliveroo

Geïnspireerd op deze haute dog, is de haute sandwich of de zogenaamde lobster rolls. Een briochebroodje gevuld met kreeft en coleslaw: heerlijk verfrissend op een warme zomerdag!

Tips? Lobster N Rolls in Brussel en Knokke-Heist, De Kreeftenfabriek in Antwerpen, Judy's Lobster Shack in Gent.

4. K-food

Het is niet zozeer dat kip een nieuw ingrediënt is, maar wel dat we deze zomer kip in alle vormen en texturen zullen eten! En dat hebben we vooral te danken aan de Zuid-Koreaanse keuken. Naast de bekende kimchi, heeft deze keuken nog zoveel meer te bieden.

Tips? Out Fry, Now Pow, Bim Bam Boum et K-Chic in Brussel en Little Korea in Antwerpen.

5. De picknickrevolutie

Nu we ontdekt hebben hoe leuk het is om op verkenning te gaan in eigen land, zal de picknickrevolutie zich ook deze zomer verder zetten. Geen gezeul met een te zware frigobox of een halve dag voorbereidingen treffen, want op Deliveroo.be heb je ruime keuze aan lekkere picknickboxen die je op locatie kunt laten leveren, zowel in het park, op het strand of in het bos. Hello Summer!

Tips? Te bestellen via Deliveroo.be bij Casper in Antwerpen, Gent, Leuven, Brussel en Le Pain Quotidien in Antwerpen, Brugge, Brussel, Charleroi, Gent, Leuven, Luik, Mechelen, Namen en Waterloo en bij Panos in verschillende steden.

Deliveroo

6. De smaak van Tel Aviv

De Israëlische metropool is deze zomer meer dan ooit tevoren aanwezig in ons land. Dankzij de gerechten met hun kleurrijke smaken van zacht, kruidig, pittig en fris, waan je je letterlijk in Tel Aviv. Niet zomaar een pita of kebab, maar geblakerde aubergine, gekruide falafel en fluwelen hummus prikkelen je smaakpapillen.