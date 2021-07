STAYCATION. Cocoon in’t groen: glamping aan de Lesse

We doorkruisen het land richting voet van de Ardennen, waar onze verblijfplaats voor het weekend ligt te wachten: Cocoon Village. Een gloednieuwe, exclusieve beleving in het Domein van de Grotten van Han.

Het warme welkom aan het onthaal doet de grijze hemel boven onze hoofden opklaren. Met de glimlach krijgen we brochures en welkomstpakketten overhandigd. Onze tipi is verzorgd ingericht met accenten van een Zweedse meubelfabrikant, inclusief plant, vrolijk tapijtje en een uitnodigend privéterrasje. De grote vriendelijke spinnenkoppen nemen we er graag bij – we zijn nu eenmaal verbonden met de natuur, weet je wel.

Foto Q. Soenens

Bij het krieken van de daaropvolgende dag trakteren de talloze vogels rond het kampterrein ons op een live fluitconcert – mijlpaal: ons eerste liveconcert sinds de pandemie is een feit! Alle gekheid op een stokje: enkele uren later krijgen we daadwerkelijk ons eerste live optreden sinds corona voorgeschoteld, want het avondmaal wordt opgevrolijkt door een charmant bluegrassbandje dat out of the blue ten tonele verschijnt op het kampeerterrein. Pluspunten.

Cocoon Village Pass

Dankzij de luxueuze behandeling die we genieten met de Cocoon Village Pass kunnen we makkelijk activiteiten boeken die het domein aanbiedt, alsook een kleine korting hier en daar meepikken. Op een boogscheut van de Village ligt een speeltuin met cafetaria, boetiekje en een museum over de archeologische vondsten in de grotten. Verscholen in een landbouwershuisje treffen we een ander museum, over het dorpsleven en de vergeten beroepen rond het jaar 1900.

Maar wat de Cocoon Village écht uniek maakt zijn niet de rijkgevulde ontbijtmanden, de Nescafe Dolce Gusto in onze verzorgde tipi of de vriendelijke medewerkers, maar de directe link met het enorme Domein van de Grotten van Han: 250 hectare aan natuur, met de grotten als pronkstuk. Bezoekers kunnen het domein doorkruisen met een honderdjarig treintje, in een safaritreintje op wielen of gewoon met de benenwagen.

In het domein zijn onder meer de Europese ‘Big Five’ te bewonderen: de bizon, wolf, bruine beer, lynx en veelvraat (te bezichtigen met of zonder gids). We geven onze ogen de kost met de verrekijker van Swarovski Optik – dat zo vriendelijk was om ons een compact zakexemplaar in bruikleen te geven ter gelegenheid van ons avontuur. Het handige kleinood biedt een grote meerwaarde, want door de uitgestrektheid van het park zijn de wilde dieren soms niet met het blote oog zichtbaar. Door onze haarscherpe verrekijkerslenzen lijkt het alsof ze pal voor je neus staan. Of zoals de gevleugelde woorden luiden: je hebt kijken, en je hebt kijken kijken.

Zo komen we oog in oog te staan met bruine beren tijdens de activiteit ‘Berenverhalen’, waarbij een gids op bevlogen wijze tekst en uitleg verschaft over de vier berenwelpjes en twee volwassen exemplaren – inclusief komische anekdotes. Dit nét voor het opengaan van het wildpark, dus in alle rust.

Foto Q. Soenens

Terug op de camping begint onze innerlijke beer te grollen. Naast natuurliefhebbers komen ook de bourgondiërs onder ons aan hun trekken: de Cocoon Village biedt immers smakelijke barbecuepakketten en bierdegustaties aan.

Eurosong in de regen

Zoals altijd op een camping kan het weer spelbreker zijn, al geven we toe: naar het Eurovisiesongfestival kijken in je knusse tipi terwijl de regen op het tentzeil tikt heeft ook wel wat. Een sympathieke medewerker besluit om het Eurosongcircus te projecteren op groot scherm, voor ons aller vertier. De aanblik van doorregende campinggangers die zich op een bankje vanonder een paraplu vergapen aan een zingende Noor met engelenvleugels en een zonnebril oogt dan weer vooral mistroostig.

Na een laatste copieus ontbijt en een partijtje tafeltennis keren we huiswaarts. De Cocoon Village was een zalige ontsnapping aan de sleur van elke dag, en geldt als één van onze persoonlijke hoogtepunten in deze bizarre coronaperiode. Dat pakken ze ons niet meer af.

www.grotte-de-han.be