A.S. Adventure lanceert huurservice voor kampeermateriaal

A.S. Adventure gaat kampeermateriaal verhuren. Van slaapzakken en wandelstokken tot tenten en kajaks, noem maar op. De winkelketen merkte het afgelopen jaar een in stijging de vraag naar kampeermateriaal. «We mikken met deze actie op mensen die de spullen willen uittesten voor ze overgaan tot een aankoop. Zo hopen we hen ervan te overtuigen uiteindelijk te kopen», zegt woordvoerster Greet Anthoni in De Tijd.

Voor de service moet je ook niet diep in je portemonnee tasten. Voor een tent van vier personen betaal je slechts 36 euro voor twee dagen gebruik. Zin om twee dagen op pad te gaan met een kajak? Dan hoeft dat je maar 20 euro te kosten. De service is nog niet in alle winkels beschikbaar, elf A.S. Adventure locaties doen wel al mee waaronder de shops in Zaventem en Genk.