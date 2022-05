Zweden gaat NAVO-lidmaatschap aanvragen

Zweden wil lid worden van de NAVO. Het land zal een aanvraag indienen om lid te worden van de alliantie, zo zei de Zweedse premier Magdalena Andersson in Stockholm. Eerder hadden bijna alle partijen in het Zweedse parlement hun steun uitgesproken voor een verzoek om toetreding.

«De regering heeft beslist de NAVO op de hoogte te brengen van de wil van Zweden om lid te worden van de alliantie», zei premier Andersson. «We verlaten een tijdperk en gaan een nieuw binnen. In Zweden is er heel wat dat het waard is om verdedigd te worden, en volgens onze inschatting gebeurt dat het best binnen de NAVO.»

Bedoeling is de komende dagen de aanvraag samen met Finland in te dienen. Het Fins parlement moet het licht daarvoor nog op groen zetten, wat bij het ter perse van de krant gaan nog niet was gebeurd. Ondanks bezwaren van NAVO-lid Turkije verwacht de secretaris-generaal van het bondgenootschap, Jens Stoltenberg, dat zowel Zweden als Finland snel kan toetreden.

EINDE VAN DE NEUTRALITEIT

Zweden en Finland hebben een lange geschiedenis van neutraliteit in tijden van oorlog. Door de Russische invasie in Oekraïne is daar nu een einde aan gekomen.

De Russische president Vladimir Poetin had eerder al laten verstaan dat een NAVO-lidmaatschap van de buurlanden op zich geen bedreiging vormt, maar dat Moskou wel zal reageren op militaire ontplooiingen. Volgens de Russische viceminister van Buitenlandse Zaken Sergej Rjabkov zullen zo de militaire spanningen oplopen: «Zij hoeven zich geen illusies te maken dat wij ons hierbij zullen neerleggen.»

VEILIGHEIDSGARANTIES

De Noordse NAVO-leden Denemarken, IJsland en Noorwegen hebben Finland en Zweden veiligheidsgaranties geboden. «Zou Finland of Zweden het slachtoffer van agressie op hun grondgebied worden voor hun opname in de NAVO, zullen wij hen met alle noodzakelijke middelen ondersteunen.»

Ook onze Premier Alexander De Croo (Open Vld) verwelkomt de beslissing van de landen om lid te worden van de NAVO. «Zweden en Finland zullen ons Bondgenootschap versterken. België kijkt uit naar een snel toetredingsproces en naar de samenwerking met beide nieuwe bondgenoten in de Noord-Atlantische Raad», aldus De Croo op Twitter.