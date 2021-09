Zo vind je verborgen camera’s in je Airbnb of hotelkamer

Een beetje griezelig klinkt het wel. Een verborgen camera die alles filmt in een Airbnb of hotelkamer. Dit tegen alle privacywetgeving in, maar het gebeurt toch echt. TikTokker Marcus Hutchins leert mensen hoe ze deze camera’s kunnen ontdekken.

Je begrijpt natuurlijk dat deze verborgen camera’s allerlei privé-situaties vastleggen. Wellicht ga je uit van het goede in de mens en verwacht je niet dat er soms mensen met je meekijken. Maar helaas gebeurt dit wel.

Populaire TikTokker

dat geval is het wellicht zinvol om eens de TikTok-pagina van Marcus Hutchins te bekijken. Hutchins is geen kleine jongen als het gaat om techniek, de digitale wereld en hacken. In 2017 voorkwam hij een gigantische cyberaanval van WannaCry. Nu gebruikt hij zijn technische en digitale skills voor andere doeleinden en is hij uitgegroeid tot een populaire TikTokker. Zijn pagina heeft meer dan honderdduizend volgers.

Zijn video onder de naam ‘How to find hidden cameras in AirBnB’, is inmiddels miljoenen keren bekeken. Daarin legt de hacker uit hoe je een hotel of Airbnb controleert op verborgen camera’s. «Je zoekt allereerst naar apparaten die op plekken geplaatst zijn, waar iemand kan meekijken», legt hij uit.

Verdachte apparaten of gaatjes

De hacker heeft het in zijn video bijvoorbeeld over een brandalarm dat boven een bed hangt. Zijn simpele tip: „Schijn een lichtje op het apparaat.” Volgens hem kun je een verborgen cameralens herkennen aan een blauwe reflectie. Daarnaast laat de TikTokker een digitale wekker met een verborgen camera zien. Ook hierbij kun je met een lichtje de camera zien. Gebruik simpelweg de zaklamp van je telefoon. Check ook altijd even het stopcontact waarin het apparaat aangesloten is.

Hutchins demonstreert ook dat als je de lichten uitdoet, je soms de cameralampjes kunt zien branden. Maar hierbij waarschuwt hij wel dat er ook camera’s bestaan met nachtvisie. Deze kleine cameraatjes kunnen overal verborgen zitten. Daarom adviseert de hacker dat je altijd verdachte gaatjes of apparaten die bijvoorbeeld richting de douche of het bed staan, moet checken.

De TikTokker belicht trouwens ook een hoop andere digitale en privacy-zaken op zijn pagina. En geeft tips hierover om jezelf beter te beveiligen.