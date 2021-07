Zo verover je je eigen plek in de stad: «Jongeren hebben meer nood aan buitenruimte»

Naar aanleiding van de International Friendship Day heeft Lipton een onderzoek uitgevoerd naar wat voor soort connecties jongeren willen aangaan en waar ze dat willen doen. Uit gesprekken met 1.200 Belgen, waarvan 200 jongeren tussen 14 en 18 jaar, blijkt dat er vooral een gemis is aan buitenruimte: plaatsen waar jongeren samen kunnen komen en die echt aanvoelen als hun plek. Jij kan daar nu iets aan doen, want Lipton heeft een petitie op poten gezet.

Uit het onderzoek van Lipton, uitgevoerd door iVox, blijkt dat bijna 60% van de jongeren vindt dat er onvoldoende «open jeugdruimte» is in hun buurt en dat 85% van de Belgische jongeren vindt dat er onvoldoende buitenactiviteiten georganiseerd worden. Tot slot werd er geconstateerd dat meer dan 4 op 5 jongeren (84%) vindt dat jongeren eigenlijk mee zouden moeten kunnen beslissen hoe zo’n open jeugdruimte er zal uitzien en wat hierr zal komen te staan.

Petitie

Om mee te werken aan een langetermijnvisie over buitenruimte voor jongeren en om een structurele verandering teweeg te brengen, lanceert Lipton een petitieplatform. Iedereen kan deze ondertekenen, maar het leuke is dat je als jongere ook je stem kan laten horen en je eigen ideeën (of die van je vriendengroep) kan uploaden over hoe jouw ideale buitenruimte eruitziet. De beste ideeën worden dan mogelijk binnenkort gerealiseerd door Lipton in samenwerking met de jongeren. Zo wil Lipton jongeren écht concrete inspraak geven en hun aanzetten zelf hun schouders mee onder dit project te zetten. Lipton streeft ernaar om tegen 31 december 2021 de nodige handtekeningen te verzamelen. Onderteken vandaag nog de petitie via de link en geef jongeren de buitenruimte waar ze nood aan hebben: https://lptn.link/snshn-benl10

Hang-out spots

Lipton slaat in de tussentijd de handen in elkaar met Circle Park Brussels, om de oude, industriële site weer tot leven te brengen én aantrekkelijk te maken voor de jongeren uit de buurt. Doorheen de zomer trekt Lipton ook van park naar park in verschillende steden waar een hang-out spot gecreëerd zal worden. Je kan er terecht voor activiteiten zoals minivoetbal en frisbeeën, maar er worden ook rustpunten aangeboden waar je gezellig met je vrienden kan chillen.