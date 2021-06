Zo kun je een kinderkamer perfect inrichten

Het creëren van een ruimte voor je kleintje om te spelen en te groeien kan en moet een leuke ervaring zijn. Dat gezegd hebbende, het kan ook een uitdaging zijn. Een mooie, functionele kamer waar je kind nu en in de toekomst dol op zal zijn, is immers nogal een opgave. Gelukkig zijn er diverse tips waar je gebruik van kunt maken waardoor je de kinderkamer perfect kunt inrichten, waarbij je de lampen natuurlijk niet mag vergeten. Gebruik daarom zonder twijfel de onderstaande tips die het inrichten van de kinderkamer toch nog wat eenvoudiger maken. Houd het simpel Als het om kinderkamers gaat, is minder meestal meer. Door het decor eenvoudig te houden en het meubilair tot een minimum te beperken, creëer je meer ruimte om te spelen en een neutraal canvas dat gemakkelijk kan worden bijgewerkt naarmate je kind groeit. De kans is namelijk groot dat je kind de kamer dan wil veranderen. Wil je toch nog een speels effect toevoegen aan de ruimte? Het is dan een goed idee om bijvoorbeeld een lavalamp toe te voegen. Klik hier zodat je samen met je kind een lavalamp uit kunt kiezen voor in zijn of haar slaapkamer.

Speel met kleur Kinderen houden van kleur, maar het kiezen van de juiste kleur kan lastig zijn. Natuurlijk kan je kleine meid nu dol zijn op alle dingen die roze zijn, maar dat betekent niet dat dat later nog altijd het geval is. Natuurlijk wil je ook niet de hele kamer om het jaar opnieuw schilderen. Het is daarom belangrijk om direct de juiste kleur te kiezen voor op de muren. Naast de wanden kun je ook op andere manieren spelen met kleur in een kinderkamer, bijvoorbeeld door een kleurrijke lavalamp of kleed toe te voegen.

Focus op het spelen Om een ​​kamer te creëren waar je kleintje dol op zal zijn, moet je je concentreren op het ding dat ze het liefste doen: spelen! Met een binnenschommel, een ballenbak en een mooi en speels frame voor een bed kun je bijvoorbeeld een prachtige kinderkamer inrichten voor een meisje. Hierdoor leg je namelijk de nadruk op het spelen, terwijl je ook nog zeker denkt aan de stijl. Bij een kamer voor een jongen kun je juist bijvoorbeeld een basketbalnet plaatsen op de deur om de focus op het spelen te leggen. Ook kun je een schoolbord- of zelfs een klimmuur toevoegen in de kinderkamer.

Maak optimaal gebruik van de ruimte Of je nu met een kleine kamer of een enorme ruimte werkt, het is een absolute noodzaak om de beschikbare ruimte van je kind optimaal te benutten. Dit kun je bijvoorbeeld doen door een hoogslaper te kopen. Onder dit hoge bed heeft je kind dan alsnog ruimte om bijvoorbeeld te spelen. Later kan hier een bureau geplaatst worden of iets dergelijks. Daarnaast is het ook een goed idee om LED lampen op te hangen aan het plafond of de wand. Hierdoor neemt de verlichting geen ruimte in beslag op de grond.