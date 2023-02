Zo kan jij zelf een oude keuken opknappen

Een nieuwe keuken kan flink wat geld kosten. Gelukkig is het ook mogelijk om met enkele kleine ingrepen een oude keuken in een nieuw jasje te steken. Er zijn verschillende goedkope ingrepen die je perfect zelf kan doen, zonder een dure vakman in te schakelen. Dit gaat van het vervangen van de deurknoppen tot het vernieuwen van de achterwand.

Keukenkasten in de verf zetten

Oude, aftandse keukenkasten kunnen een keuken behoorlijk ontsieren. Tot daar het slechte nieuws, want het goede nieuws is dat een laagje verf wonderen kan verrichten. Het verven van een keuken is een eenvoudige en betaalbare manier om de uitstraling van je kookgelegenheid te verbeteren. Het is wel belangrijk om de juiste verf te kiezen en om de oppervlakken grondig te reinigen en voor te bereiden op het laagje verf. Wil je meer licht in de keuken? Kies dan voor lichte kleuren. Het is in ieder geval aan te raden om eerst even in een onzichtbaar hoekje te testen hoe het resultaat eruit zal zien. Het verven van de keuken vereist soms enige ervaring en geduld, maar met de juiste voorbereiding en uitvoering kan je een prachtig resultaat bereiken.

Verven van de keukenmuren

Bij het verven van de keukenmuren is het belangrijk dat je kiest voor goede verf. Voor een ruimte die intensief wordt gebruikt, is het aan te raden om te kiezen voor verf met schrobklasse 1. Dat is de verf die bijvoorbeeld ook wordt gebruikt in klaslokalen. Verf met deze schrobklasse laat zich eenvoudig reinigen zonder dat de muur begint te glanzen, ideaal voor een ruimte waar een vlekje niet uit te sluiten is. Een voorbeeld van een goede verfsoort voor keukenmuren is de Sikkens Alphacryl Pure Mat SF . Deze verf heeft niet alleen schrobklasse 1, maar is ook een van de meest matte verfsoorten op de markt. Zelfs bij binnenvallend zonlicht gaat het niet glanzen. Bovendien is het in alle mogelijke kleuren te bestellen bij De Verfzaak.

Vervangen, vervangen en nog meer vervangen

Het volstaat niet om louter de verfborstel boven te halen. Sommige zaken kan je nu eenmaal beter vervangen, bijvoorbeeld de handgrepen. Het vergt een kleine investering en het is zo gedaan, maar het effect op de keuken kan enorm groot zijn. Wat je zeker ook kan vervangen, is de keukenkraan. Een stijlvolle kraan is eveneens een relatief kleine ingreep dat veel effect heeft op de uitstraling van je keuken. Ook een nieuw keukenwerkblad kan wonderen verrichten, maar dit zelf vervangen is wel wat lastiger. Als alternatief kan je het keukenwerkblad verven . Breng dan zeker een laag vernis op waterbasis aan. Dit zorgt voor een goede bescherming.

Achterwand vernieuwen

Bij oude keukens zie je vaak dat de achterwand bestaat uit betegeling met een motief, bijvoorbeeld bloemetjes of vogeltjes. Schattig, maar bovenal niet meer van deze tijd. De achterwand bepaalt voor een groot deel hoe de keuken eruit komt te zien, dus het is een goed idee om dit aan te pakken. Je kan de betegeling vervangen of het een likje verf geven. In het tweede geval maak je gebruik van speciale tegelverf.