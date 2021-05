Zo gok je veilig én verantwoord

Bepaal van tevoren hoeveel geld je maximaal wilt inzetten.

Als je voor echt geld speelt, moet je eerst geld storten op een rekening. Het is verleidelijk om snel meer geld in te leggen. Stel daarom altijd op voorhand een maximumbedrag in voor jezelf, en hou je daaraan. Geld lenen om te gokken is uit den boze. Je hebt immers nooit de garantie dat je je ingelegde geld zal terugwinnen. Speel bij een veilig en betrouwbaar online casino.

Online gokken is enkel veilig en betrouwbaar als je het doet bij erkende casino’s, die beschikken over alle noodzakelijke vergunningen van de Kansspelcommissie (KSC) en regelmatig doorgelicht worden. Naar schatting belandt 20% van de spelers op illegale goksites. Hoe ziet een betrouwbaar online casino eruit? Ten eerste verifieert het casino altijd de minimale leeftijd van nieuwe spelers. Spelers kunnen ook limieten instellen voor bedragen die ze inleggen.

Zulke erkende casino’s zetten tevens hard in op sensibilisering en het oproepen om verantwoord te spelen. Zo lanceerde 777.be twee tv-spots waarin onze nationale held Jean-Claude Van Damme er zijn persoonlijke missie van maakt om het belang van verantwoord gokken aan te tonen. Om het in zijn woorden te zeggen: stijl is je limieten kennen!