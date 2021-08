WTF. Veteraan gaat compleet door het lint op luchthaven en valt personeel aan (video)

Een legerveteraan is afgelopen vrijdag opgepakt door de autoriteiten op de internationale luchthaven van Miami nadat hij als een razende tekeer was gegaan tegen het luchthavenpersoneel. Omstaanders filmden de woede-uitbarsting van de man aan de gate van American Airlines.

Waarom de man zo razend was, is niet bekend. Volgens de politie maakte de veteraan ‘een soort crisis’ door. Hij werd opgepakt en naar een behandelingscentrum overgebracht, waar zijn toestand onderzocht wordt.

Op de beelden, gemaakt door geschokte omstaanders, is te zien hoe het heethoofd aan de gate staat van American Airlines, waar hem de toegang ontzegd lijkt te worden. De man ontsteekt in een uitzinnige tirade tegenover één van de luchthavenmedewerkers en schuwt daarbij de krachttermen niet. Op een bepaald moment zwaait hij in het rond met een afzetpaaltje dat de wachtrij afbakent. Daarna stormt hij af op een medewerker, die kop van Jut lijkt te zijn, en deelt een vuistslag uit, waarop hij zelf zijn evenwicht verliest.

Aanvaring met vriendin

Volgens ooggetuigen leek de man onder invloed. Een bron vertelde het lokale nieuwskanaal Local 10 News dat de kemphaan even daarvoor een aanvaring had gehad met zijn vriendin. Volgens die bron werd de man nadien de toegang tot zijn vlucht ontzegd wegens zijn agressief en ‘mogelijk dronken’ gedrag, waarop zijn stoppen doorsloegen.