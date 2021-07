WOW. Vader rijdt 24 jaar lang op motor door China op zoek naar vermiste zoon

Een kind dat ontvoerd wordt, is een horrorscenario voor elke ouder. Zo ook voor de 51-jarige vader Guo Gangtang. Zijn zoon werd 24 jaar geleden ontvoerd in China. Maar de vader zocht al die jaren op zijn motor door. Tot afgelopen zondag, toen hij zijn kind terugvond.

Het klinkt bijna als het script van een tranentrekkende film. Maar het overkwam toch echt de Chinese Guo Gangtang. De Chinese krant Global Times schrijft over het wonderbaarlijke verhaal. Over een vader die zijn zoon zocht in een jarenlange zoektocht per motor. Per motor? Ja, per motor. De man legde maar liefst 500.000 kilometer door het hele land af.

Tien motorvoertuigen versleten tijdens zoektocht

In 1997 werd de zoon van Gangtang op tweejarige leeftijd ontvoerd. Zelf was Gangtang toen 27 jaar. Het drama gebeurde in Shandong, een provincie in het oosten van China. De jonge vader liet het er niet bij zitten en begon aan een straffe zoektocht naar zijn kind. Tijdens zijn reis door het hele land zou hij tien motorvoertuigen hebben versleten. Opgeven deed Gantang echter nooit, ook niet nadat hij meerdere keren een ander jongetje voor zijn zoon aanzag. Dan volgde er een DNA-onderzoek, maar bleek het niet de zoon van Gantang te zijn.

En wat onmogelijk leek, gebeurde toch, de vader vond zijn kind terug. De zoon van Gantang dook op in de provincie Henan, die vlakbij zijn oorspronkelijke geboorteprovincie ligt. In samenwerking met provinciale politiekorpsen werd het kind, dat inmiddels volwassen is, gevonden. De dolgelukkige vader vertelde tegen Chinese media dat zijn zoon ongedeerd is. «God heeft me rechtvaardig behandeld», sprak hij. De politie arresteerde twee personen die mogelijk verantwoordelijk zijn voor de ontvoering.