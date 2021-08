WOW. Plotse grondverzakking doet metersdiep ravijn ontstaan in bonenveld: «Lijkt Grand Canyon wel» (video)

Toen boer Wayne Erickson onlangs zijn bonenveld ging inspecteren in Polk County, in de Amerikaanse staat Minnesota, kon hij zijn ogen niet geloven: van de ene op de andere dag lag een deel van zijn landbouwgrond 7,6 meter lager. De extreme droogte die Minnesota teistert zou één van de boosdoeners zijn.

De extreme droogte in de regio veroorzaakte aanvankelijk een kleine scheur in de bodem, die mettertijd groter werd. Plots, van de ene op de andere dag, stortte een stuk van het bonenveld in over een lengte van 400 meter, waardoor zich een ravijn gevormd heeft. Het niveauverschil tussen het oorspronkelijke en het ingestorte deel is het equivalent van twee verdiepingen.

«Beangstigend en triest»

«Toen ik ernaartoe reed, leek het de Grand Canyon wel», aldus Erickson, wiens familie al vier generaties lang een boerderij betrekt in de streek. «Het is beangstigend en triest om te zien», verklaarde echtgenote Erllene Erickson tegenover lokale media. Het paar heeft nog nooit zoiets gezien. «Moeder Natuur doet wat ze wil.»

Volgens geologen van de Universiteit van North Dakota is de plotse kloof ontstaan door een combinatie van factoren: langdurige droogte, een daling van het waterpeil in een nabijgelegen rivier en recente regenval.